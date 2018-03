Seniorenpartij Hollands Kroon gaat extra hard werken komende vier jaar

HOLLANDS KROON - In Hollands Kroon heeft de Seniorenpartij de winst behaald door zich met zeven zetels in de gemeenteraad te vestigen. De partij behaalde bij de vorige verkiezingen zes zetels en groeit dus enigszins.

Lijsttrekker Jip Pankras was zichtbaar opgelucht dat de kiezer hem opnieuw het vertrouwen heeft geschonken. "We doen als lokale partij wat de burgers graag willen. Sommige mensen hebben gezegd dat ze teleurgesteld waren omdat we de afgelopen vier jaar niet alles gerealiseerd hebben wat we wilden. Voor die mensen ga ik extra mijn best doen."

Ook Alexander Buchel van de Onafhankelijke Partij ziet het kiezersvertrouwen beloond worden met een zetel. Daar was hij uiteraard zeer content mee: