Deel dit artikel:











Live: NH Kiest Day After Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - De stemmen zijn (bijna) overal geteld. Voor de meeste Noord-Hollandse gemeenten is het nu duidelijk wie de grootste partijen zijn of wie juist het meest is gezakt. Maar wat zijn de consequenties? Hoe gaat het politieke landschap in Noord-Holland eruit zien?

Presentator Maarten Edelenbosch blikt vanaf 09.00 uur terug op de dag van gisteren. Aan de hand van reportages, live-verslagen en sociale media komen alle aspecten van de gemeenteraadsverkiezingen aan bod. Kortom: na een uur ben je weer helemaal op de hoogte! Kijk hieronder live mee: