PVV en DENK rukken op in Noord-Holland

ZAANSTAD - De PVV en DENK hebben zich met de verkiezingen van gisteren in de Noord-Hollandse gemeenteraden genesteld. In zes van de zeven gemeenten waar de partijen meededen, hebben zij zetels in de wacht gesleept.

Voor de PVV geldt dat de partij in vier Noord-Hollandse gemeenteraden zetels bemachtigt. In Zandvoort bekleedt de PVV de komende vier jaar twee zetels, in Purmerend, Zaanstad en Den Helder zelfs nog eentje meer: drie zetels.

DENK boekt succes in Amsterdam en Zaanstad. In Amsterdam scoort de nieuwkomer bij de voorlopige uitslag drie zetels. Amsterdam verwacht rond 11.00 uur met een nieuwe tussenstand te komen. In Zaanstad behaalt DENK twee zetels.

In Alkmaar heeft DENK te maken met een tegenvaller. Daar is de partij er niet in geslaagd een zetel te bemachtigen.