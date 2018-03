Meeste Noord-Hollanders stemden tegen de inlichtingenwet

NOORD-HOLLAND - Het lijkt erop dat de meeste Noord-Hollanders gisteren bij het referendum over de inlichtingenwet 'nee' hebben gestemd. 48,9 procent stemde tegen. 47,2 procent van de Noord-Hollanders is voor. De rest van de stemmen was blanco. Nog niet in alle gemeenten in de regio zijn de stemmen geteld, dus een definitieve uitslag komt later.

In Diemen werd het meest tegen gestemd. 60,2 procent van de mensen is daar tegen het referendum, 35,8 procent is voor. In Haarlem stemde ook een overwegende meerderheid tegen: 59 procent. 37,6 procent van de Haarlemmers is voor het referendum. In Edam-Volendam is 58,7 procent van de mensen die stemden tegen. 40,6 procent is voor. Opvallend is dat daar heel weinig mensen blanco stemden.

Voorstemmers waren er vooral in Koggenland (54,3 procent). 42,2 procent stemde tegen. Ook in Blaricum zijn meer mensen voor dan tegen het referendum (voor: 54,2 en tegen: 42,1). Laarders stemden ook overwegend voor. 53,9 procent is het eens met de huidige inlichtingenwet. 43 procent is tegen en de rest heeft blanco gestemd.

In 22 gemeenten werd tot nu toe overwegend voor gestemd, in 19 gemeenten tegen. Van Medemblik, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Zaanstad, Amsterdam en Gooise Meren zijn nog geen uitslagen binnen.

Landelijk ook tegen

Ook landelijk staan de nee-stemmers op winst. Na het tellen van ruim 80 procent van de stemmen had 48,9 procent tegen de wet gestemd, tegenover 47,2 procent voor. Met name in de steden en in het noorden van het land is tegen de wet gestemd.

Zonder de gemeenteraadsverkiezingen zou het bijzonder spannend zijn geworden of het referendum geldig zou zijn, blijkt uit de uitslagen die zijn doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Er is een grote kans dat dan niet genoeg mensen hadden gestemd.

