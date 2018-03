Lokale partijen grijpen de macht in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Nu bijna alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren binnen zijn, is de belangrijkste conclusie dat de lokale partijen de grote winnaar zijn. In de meeste van de 45 Noord-Hollandse gemeenten waar gisteren is gestemd, is een lokale partij de grootste geworden, zo blijkt uit een inventarisatie van NH Nieuws.

Alleen in Amsterdam, Castricum, Gooise Meren en Weesp is het nog wachten op de uitslag. In 23 van de overige 41 gemeenten is een lokale partij als grootste uit de bus gekomen.

Ook in grote steden

Niet alleen in veel kleinere kernen hebben de lokale partijen de macht gegrepen, maar ook in de grote steden in onze provincie. Zo is OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar) samen met de VVD en GroenLinks de grootste geworden in de kaasstad: alledrie hebben zes zetels gewonnen. In Den Helder heeft Beter voor Den Helder de verkiezingen gewonnen met datzelfde zetelaantal. En Hart voor Hilversum en D66 zijn in Hilversum de grootste geworden (allebei 8 zetels).

In Haarlem (GroenLinks) en Zaanstad (VVD) is het een landelijke partij die aan het langste eind trekt.