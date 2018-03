Kies Lokaal opnieuw de grootste partij in Bergen

BERGEN - Met vijf zetels is Kies Lokaal de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen. De partij van Janina Luttik-Swart leverde een zetel in ten opzichte van de vorige verkiezingen, maar blijft wel de grootste. ''Ik ben blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen van de Egmonders. Dat doet me echt wel iets.''

Ook GroenLinks is in jubelstemming. De partij wint er een zetel bij en komt in totaal op vier. ''We hebben ons onderscheiden door altijd voor de inhoud te gaan. We hebben altijd de nuance gezocht en proberen samen te werken. Ik denk dat we daarom zoveel stemmen hebben gekregen.''

De nieuwe partij Behoorlijk Bestuur Bergen heeft ook een zetel gekregen. De PvdA, CDA en D66 verloren juist een zetel. ''Het is het landelijke beeld'', vertelt Odile Rasch van D66. ''Ik vind het heel erg jammer. Ik had graag de drie zetels behouden. We hebben veel gedaan en bereikt en ik heb veel in de spotlight gestaan. Mensen hebben daar blijkbaar een beeld bij gevormd en dat kan lokaal meespelen.''