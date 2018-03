Deel dit artikel:











VVD nipt de grootste in Beverwijk, nieuwe lokale partijen in de raad Foto: NH Nieuws / Fred Segaar

BEVERWIJK - De VVD is de grootste partij in Beverwijk, al was de voorsprong op GroenLinks minimaal. Beide partijen haalden vijf zetels, maar de VVD kreeg achttien stemmen meer.

D66 en de PvdA handhaafden zich met vier zetels. Vrij! Beverwijk en SamenBeverwijk zijn nieuw. De lokale partijen komen met twee zetels in de nieuwe gemeenteraad. De lokale partijen hebben intensief campagne gevoerd. Ali Bal, lijsttrekker van SamenBeverwijk, hoopte op zes zetels. Toch kan hij leven met deze uitslag. "Ik vind deze uitslag heel tof en dank alle mensen die op ons hebben gestemd." Kelly Uiterwijk van Vrij! Beverwijk is verheugd met het vertrouwen van de kiezer. "Ja, en nu aan de slag." Uiterwijk werd eerder deze week met de slogan 'Zo Vrij! als een aardbei' uitgeroepen tot winnaar van de slechtste politieke slogan van Nederland. Wie de grootste partij van Beverwijk zou worden bleef spannend tot na middernacht. VVD, GroenLinks en D66 wisselden elkaar gedurende de avond af.