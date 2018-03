Ruzie zorgt voor sluiting stembureau: "We praten over democratie, maar je kunt niet stemmen door een stelletje tuig"

HEERHUGOWAARD - Een ruzie met aangeschoten jongeren zorgde ervoor dat het stembureau bij het NS-station in Heerhugowaard gisteravond om 18.00 uur werd gesloten door de gemeente. Een ouder echtpaar kwam te laat en stond voor een dichte deur van het stembureau: "Ik ben 93 en heb er net een eind voor gelopen."

Aan het eind van de middag arriveert op het station een trein vanuit Schagen waar een groepje aangeschoten jongeren uitstapt die bij Paasvee vandaan komen. Vlakbij het stembureau krijgen ze ruzie met een man die net het bureau wil binnenstappen.

Hans Jansen van de gemeente Heerhugowaard: "Er kwam een meneer het stembureau binnen en riep 'Help! Help! Ik word belaagd, bel de politie!'" De jongens volgen de man het stembureau in en er ontstaan kleine schermutselingen en er worden spulletjes van tafel geveegd. Omstanders bellen de politie en de jongeren gaan ervandoor. Het stembureau gaat dicht.



Lees ook: Heerhugowaard sluit stembureau na overlast: "Veiligheid niet langer gewaarborgd"

"Stelletje tuig"

Het ouder echtpaar snapt er niks van dat de gemeente het stembureau heeft gesloten: "Waarom gaan we toegeven aan een paar kwajongens? Daar buigen we voor. We praten over democratie, maar je kunt niet stemmen door een stelletje tuig."

Jansen vindt dat ze goed hebben gehandeld: "De medewerkers van het stembureau waren erg geschrokken. En de aan- en afvoer van jongeren van Paasvee zou de hele avond nog doorgaan."

Het oudere echtpaar ging uiteindelijk zonder te hebben kunnen stemmen, weer terug naar huis.