AMSTELVEEN - Er breekt een spannende nacht aan voor Ties Eigenhuis en Suzanne Piet. Beiden zijn 22 jaar en verkiesbaar voor de gemeenteraad van Amstelveen.

Eigenhuis staat op de vijfde plek op de lijst voor het CDA. Zijn partij staat er bij de eerste voorlopige uitslag niet goed voor.

Voor Piet is er meer hoop. Ze staat op een verkiesbare vierde plaats voor het PvdA. "Het is een superspannende avond. We hebben nu drie zetels."