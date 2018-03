Deel dit artikel:











PVV heeft drie zetels in Zaanstad: "Fantastisch!" Foto: NH Nieuws

ZAANSTAD - De PVV komt met drie zetels in de Zaanse gemeenteraad. "Fantastisch. Een half jaar geleden had ik echt niet durven denken waar we nu staan", zegt lijsttrekker Koert Calkhoven.

Calkhoven zegt 'absoluut tevreden' te zijn. "Een begin om verder uit te bouwen."