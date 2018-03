Tranen bij verkiezingsuitslag in Haarlem

HAARLEM - De verkiezingsuitslag in Haarlem werd bij zowel de voor- als tegenstanders met tranen ontvangen.

"Dit is ongelooflijk", zegt Robbert Berkhout van GroenLinks. Zijn partij gaat van vijf naar acht zetels. "Er gaan de komende vier jaar heel mooie dingen gebeuren in Haarlem. De PvdA is tweede, GroenLinks eerste. Dit woorden heel mooie tijden."

D66, eerder nog de grototste partij, is bijna gehalveerd. De partij van Dilia Leitner heeft nog maar vijf zetels over. "Ik moet dit nog allemaal even verwerken", zegt Leitner.