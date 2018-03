PVV teleurgesteld met drie zetels in Purmerend

PURMEREND - De PVV heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels veroverd in Purmerend. Lijsttrekker Shirley Soenjoto toonde zich bij het bekendmaken van de voorlopige uitslag ontevreden met de uitslag.

"We hadden gehoopt op meer natuurlijk, zes of zeven zetels", zegt Soenjoto tegen NH Nieuws-verslaggever Mischa Korzec. "Maar goed, dit is een goed begin. De landelijke verkiezingen waren hartstikke positief. Dus dat hadden we hier ook wel verwacht."