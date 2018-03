Senioren winnen in Hollands Kroon: "We hebben stinkend ons best gedaan"

HOLLANDS KROON - De lokale partij Senioren Hollands Kroon is de grootste partij geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij haalde met zeven zetels zelfs een zetel meer dan vier jaar geleden.

"We hebben stinkend ons best gedaan. We hebben de afgelopen vier jaar een aantal dingen beloofd die we gerealiseerd hebben", vertelt lijsttrekker Jip Pancras tegen NH Nieuws. "Ik ben blij dat de kiezers dat gehonoreerd hebben."