Senioren partij SHHW en HOP de winnaars in Heerhugowaard.

HEERHUGOWAARD - De seniorenpartij SHHW en de HOP zijn de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Heerhugowaard geworden. De HOP bleef de grootste partij en groeide van vijf naar zeven zetels. Ook de SHHW kreeg er twee zetels bij en komt nu op vijf.

Groen Links en Nederland Duurzaam mogen zich ook winnaar voelen, beide partijen verdubbelde hun zetels en hebben er nu elk twee. De VVD won één plek en heeft nu vijf zetels en is daarmee de grootste landelijke partij. De PVDA zakte ook in Heerhugowaard verder weg en verloor één zetel en heeft er de komende vier jaar nu twee. De andere landelijke partij het CDA bleef gelijk op vier zetels, D66 blijft gelijk met drie zetels in de raad. De Christen Unie behoudt haar zetel en is de negende partij in de gemeenteraad van Heerhugowaard.