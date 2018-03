Dai Dai Ntab prolongeert titel Zilveren Bal niet: "Ik had een missertje"

AMSTERDAM - Dai Dai Ntab is er niet in geslaagd om zijn titel op De Zilveren Bal te prolongeren. De Amsterdammer strandde in de halve finales en zag Michel Mulder de winst pakken in de Elfstedenhal.

De Zilveren Bal is een sprintwedstrijd over 100 meter. Ntab ging in de eerste rondes glansrijk aan kop met de snelste tijd. In de halve finale stond hij tegen Jesper Hospes en Gerben Jorritsma, maar eindigde door een paar foutjes in de eerste twintig meter op de tweede plaats.

Missertje

"Ik had een missertje", zei Ntab na afloop. "Ik stond heel erg vast, in plaats van dat ik vooral bezig met de eerste stap. Ik leunde heel erg achterover om maar geen valse start te maken en was wat uit balans." Ntab had dan ook geen tijd meer om zich te herstellen, want op deze afstand kan ieder missertje fataal zijn.

Snelste man

Ondanks dat het voor Ntab in de halve finales over was, mocht hij na afloop toch het podium op. Met een tijd van 9,57 seconden was hij de snelste man van de dag.

Pijnlijk en confronterend seizoen

Met deze wedstrijd komt er een einde aan een 'confronterend en pijnlijk' seizoen voor Ntab. De sprinter mistte de Olympische Spelen doordat hij op het OKT dubbel vals startte. "Op het moment dat ik op m'n best was, startte ik vals. Ik heb geprobeerd me te herpakken. Dat is wel aardig gelukt, maar ik heb nu gewoon die vorm niet meer."