Stemmen tellen in Purmerend: "Lijsttrekkers op een stapel, overige kandidaten op een andere"

PURMEREND - Hoewel Purmerend niet meedoet aan het experiment waarbij de voorkeursstemmen morgen pas centraal worden geteld, gebeurt het tellen wel volgens een strak regime. "De bedoeling is dat we lijsttrekkers op een stapel leggen, en de overige kandidaten op een andere stapel."

Omdat de meeste mensen op de lijsttrekker van de partij van hun voorkeur stemmen, worden de contouren van de uitslagen snel zichtbaar, legt de voorzitter uit. "Voordeel daarvan is dat we de lijsttrekkers heel snel geteld hebben en dat we daarna de rest gaan verdelen als we de tussenstand hebben kunnen doorgeven."

De voorzitter is streng, erkent stemmenteller Linda terwijl ze formulieren staat open te vouwen. "Maar dat moet ook wel, toch?", zegt ze. Aan beweging komt ze vanavond niets te kort, zo verwacht ze. "Het zal veel lopen worden vanavond", verwijst ze naar de ruimte tussen de tafels waarop de stapels gesorteerde en ongesorteerde stembiljetten liggen.