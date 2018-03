Deel dit artikel:











Opkomst Bergen aan Zee bijna 83 procent Foto: NH Nieuws

BERGEN - De opkomst bij het stembureau in Bergen aan Zee is hoger dan verwacht. Volgens de eerste (voorlopige) uitslag is bijna 83 procent van de stemgerechtigden komen opdagen.

De VVD is het grootst bij het stembureau in Hotel Victoria, met GroenLinks als tweede. D66 staat op de derde plaats. In het stembureau worden de verkiezingen op de voet gevolgd.