Discotheek Schagen niet te vol: "Iemand ging zitten op de smalste plek"

SCHAGEN - Nico Gründmann, de eigenaar van discotheek Alpha in Schagen, is flink geschrokken nadat er vanavond meerdere mensen in zijn danstent in de verdrukking kwamen. "Op de smalste plek van de zaak is iemand gaan zitten, daar zijn mensen over gestruikeld en dan krijg je het ergste wat er kan gebeuren", beschrijft hij de oorzaak van de verdrukking.

"Er zijn mensen in paniek geraakt. Die werden verdrukt. Er begonnen mensen aan de ene kant te trekken, maar als je aan de één trekt, vallen er tien overheen", zegt Gründmann over de paniek. Bij het incident raakten zo'n tien tot vijftien mensen in de verdrukking. Zij werden buiten behandeld. De meesten van hen zijn weer thuis, al moest één feestganger voor behandeling naar het ziekenhuis. "Maar dat gaat ook goed komen", aldus Gründmann.

Hoewel er op het bewuste moment 1.000 mensen in zijn zaak waren, schrijft de eigenaar op Facebook aan dat het niet te vol was. "Er zijn niet te veel mensen binnen geweest, het was ook niet te warm, maar je hebt overal wel een bottleneck en als het dan fout loopt, heb je een probleem. Maar het is natuurlijk wel heel erg dat dit gebeurd is."

Gründmann vervolgt: "Dat is doodeng en het is je grootste angst. Ik ben daarom oprecht blij dat iedereen weer gewoon thuis is." Morgen zal hij met de gemeente Schagen overleggen wat hij met de situatie moet doen, want, zo zegt hij: "dit had nooit mogen gebeuren."