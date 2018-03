Tieners opgepakt voor homogerelateerd geweld: slachtoffer met baksteen op hoofd geslagen

AMSTERDAM - (AT5) Twee tieners zijn aangehouden voor de mishandeling en beroving van een 24-jarige man bij metrostation WIbautstraat, in januari van dit jaar. Het slachtoffer werd daarbij met een baksteen op zijn hoofd geslagen.

Het begon al bij het uitstappen toen twee jongens het slachtoffer uitscholden voor 'homo' en 'boeler'. Eenmaal buiten werd hij van achteren neergeslagen, geschopt en geslagen met de steen.

Lees ook: Weer 'homomishandeling': man (24) met baksteen ziekenhuis ingeslagen

"Ik was helemaal nat van het bloed en zonder dat ik iets kon zien ben ik een stuk weggerend. Mijn telefoon zat ook onder het bloed en ik moest wachten tot hij droog was voordat ik kon bellen', vertelde hij aan AT5. De zaak leidde tot een golf van verontwaardiging na wéér een homomishandeling.

Lees ook: Drie mannen opgepakt voor homogeweld Amsterdam

De twee Amsterdammers van 16 en 17 jaar oud zijn gisteren opgepakt. De politie en het Openbaar Ministerie zijn nog altijd niet klaar met het onderzoek. Zij willen eerst zo goed mogelijk vaststellen of het homogerelateerd geweld is geweest.

"Het woord 'bular' is in ieder geval een belangrijke indicatie", zegt de politie. Dat is namelijk het Surinaamse woord voor 'homo'. Getuigen wordt nog altijd opgeroepen zich te melden.