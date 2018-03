Deel dit artikel:











Stemmentellers Hollands Kroon snel klaar dankzij deelname aan experiment Foto: NH Nieuws/Jurgen van den Bos

HOLLANDS KROON - Waar in de meeste gemeenten vanavond al bekend wordt wie er in de raad komen, moeten inwoners van Hollands Kroon voor die uitslag tot morgen wachten. De gemeente is namelijk één van de 22 gemeenten waar vanavond bij wijze van experiment uitsluitend op partijniveau wordt geteld, en pas morgen bekend wordt of er kandidaten met voorkeursstemmen in de raad komen.

"We hebben er voor gekozen aan een experiment mee te doen", vertelt woordvoerder Rebecca in verzorgingstehuis Noorderlicht in Hippolytushoef, terwijl achter haar het onophoudelijke geritsel van stembiljetten klinkt. "De stembureauleden hebben al een lange nacht gehad, en als je ze dan ook nog eens tot diep in de nacht al die formulieren tellen..." Lees ook: Stembureaus gesloten: volg hier de uitslagen Het experiment 'centraal tellen' zorgt er niet alleen voor dat de uitslag op partijniveau sneller binnen is, maar ook dat tellers fris blijven en de kans op fouten kleiner wordt. "We tellen nu dus alleen op partijniveau en morgenochtend gaan de bussen weer open, en dan gaan we op kandidaatniveau tellen." Dat gebeurt dus niet op de stembureaus, maar op een centrale locatie in de gemeente. Van de Noord-Hollandse gemeenten doet naast Hollands Kroon ook Ouder-Amstel mee aan het experiment.