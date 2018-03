Macron tegen Rutte kritisch over pulsvisserij

NOORD-HOLLAND - Pulsvisserij mag dan beter zijn voor het klimaat, de door Nederlandse vissers gehanteerde methode brengt schade toe aan visbestanden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron woensdag gezegd tijdens zijn bezoek aan Nederland. Het onderwerp stond niet op de gespreksagenda met premier Mark Rutte.

Nederland en Frankrijk zijn in Europa in een felle strijd verwikkeld om de pulsvisserij. Onder aanvoering van de Fransen stemde het Europees Parlement in januari voor een totaalverbod. "We weten wat de schade is aan visbestanden", zei Macron. "Ik denk dat het een goed besluit is geweest.’’

Hij verklaarde zich, net als de Franse leden van het Europees Parlement, een tegenstander van de vismethode, waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in gedreven. De Nederlandse vissers hebben de afgelopen jaren echter zwaar geïnvesteerd in de techniek. Rutte benadrukte dat de discussie over de pulsvisserij op Europees niveau wordt gevoerd, niet bilateraal.

Maar Rutte benadrukte ook de overeenkomsten in Europa, en het belang van samenwerking. "De meerwaarde van Europese samenwerking laat zich zien in de huidige discussie met de VS over de importtarieven op staal en aluminium. Als groot handelsblok staan we sterker."

Over de coalitie van noordelijke Europese landen die zich verzet tegen meer macht en geld voor Brussel en waar Nederland deel van uitmaakt, was Macron verrassend positief. "Het is fijn als mensen dingen voorstellen. Voorstellen doen, niet dingen blokkeren", aldus Macron, die er juist wel grote Europese ambities op nahoudt.