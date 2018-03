Deel dit artikel:











Stembussen gesloten: volg hier de uitslagen Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Het grote tellen kan beginnen! De stembussen zijn in onze hele provincie om 21.00 uur gesloten. Je kon je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en je mocht aangeven of je voor of tegen de Nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten bent. Nu alle stemmen binnen zijn is het grote wachten op de eerste uitslagen begonnen. Bij NH Nieuws houden we je daarvan de hele avond en nacht op de hoogte!