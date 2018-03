Burgemeester Zandvoort doet 'stemronde'

ZANDVOORT - Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort, bedankt de inwoners van Zandvoort hoogstpersoonlijk voor het uitbrengen van hun stem. "Even een paar woorden wisselen en bedanken dat zij komen stemmen", zegt hij tegen NH Nieuws.

De burgemeester verwacht dat er tussen de zeven en negen partijen in de Zandvoortse raad zullen komen. "Dat is niet erg, als we er maar rustig mee omgaan en realiseren dat dat andere verantwoordelijkheden als raad met zich meebrengt."