Spanning stijgt in Den Helder Foto: NH Nieuws

DEN HELDER - Met nog maar een paar uurtjes te gaan, is ook bij de verkiezingskoorts bij lokale omroep LOS in Den Helder inmiddels flink opgelopen. "Die gaan we bewust meemaken, tot in de kleine uurtjes", vertelt verslaggever Gerard Terpstra.

De verkiezingen in Den Helder zijn erg spannend. Er doen liefst vijfttien partijen mee. "Dat is ook wel de zorg van veel mensen, want stel dat twaalf ervan in de raad komen. Probeer dan maar eens een coalitie samen te stellen."