Vloer woning bezaaid met xtc-pillen: twee mannen aangehouden Foto: Shutterstock

ZAANDAM - De politie heeft gisteravond in een woning in Zaandam honderden pillen gevonden. Een deel van de harddrugs zat in verpakkingen, een ander deel lag verspreid over de vloer in de woning.

Als de politie rond 21.10 uur een melding krijgt over een groep mannen die in de Parkstraat een deur staan in te trappen, gaan enkele agenten poolshoogte nemen. Daar aangekomen treffen ze twee mannen aan, en stuiten bij het betreden van de woning op honderden pillen. Een groot deel van de geestverruimende drugs zat in verpakkingen, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. Maar ook de grond was bezaaid met tientallen pillen. De politie heeft een 26-jarige en een 30-jarige man aangehouden en naar het bureau gebracht voor verhoor. De pillen zijn in beslag genomen.