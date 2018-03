Deel dit artikel:











Ondernemingsvereniging Huizen over koopzondagen

HUIZEN - Onze verslaggever Robbert Bianchi is momenteel in Huizen, waar hij spreekt met Anne Marie Hesta, woordvoerder van Hart van Huizen. Hart van Huizen is de ondernemingsvereniging van Huizen.

Volgens Hesta willen de meeste winkeliers graag op zondag open. Ze hoopt dan ook dat de koopzondag in Huizen na deze verkiezingen een feit zal zijn. Voor de video, kijk hier.