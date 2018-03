Deel dit artikel:











Ouderen krijgen hulp bij stemmen in Reinaldahuis Foto: NH Nieuws

HAARLEM - In zorgcentrum het Reinaldahuis in Haarlem is een speciale stemloket ingericht zodat de oudere bewoners van het gebouw niet al te ver op reis hoeven om te stemmen. Ook krijgen ze begeleiding van het personeel bij het lokaal.

"Ik vraag aan degene of ze al weten waar ze op willen stemmen. En anders lezen we voor op welke mensen ze kunnen stemmen", aldus een begeleider van het Reinaldahuis. Klik hier voor de video.