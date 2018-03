Deel dit artikel:











Haarlemmers stemmen 's nachts in poppodium: "Toch echt heel gaaf?" Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Niet alleen in Castricum kon afgelopen nacht al worden gestemd. Ook in Haarlem konden de inwoners vanaf middernacht hun stem uitbrengen. Maar dan op een wel heel bijzondere locatie: het Patronaat. In het poppodium werd het Stemfeest gehouden, onder muzikale begeleiding van de veelbelovende band Walzburg.

Burgemeester Jos Wienen had de eer om de eerste stem uit te brengen. Dat ging naar eigen zeggen 'heel goed'. "Ik heb nog nooit zo vroeg gestemd en ook nog nooit zo laat", voegt de burgemeester daaraan toe. Kijk hier voor de video. Veel Haarlemmers, waaronder uiteraard ook veel muziekliefhebbers, volgden hem. "Ik stem op de enige mij bekende persoon op deze lijst en die heeft een hart voor cultuur en muziek", vertelt een man. "De partij heet Jouw Haarlem. Ik doe zelf ook een beetje aan muziek, dus als daar wat extra ruimte voor gecreëerd wordt, dan steun ik dat van harte. Dus daarom is het ook extra leuk om in deze omgeving te stemmen." Een andere vrouw voegt toe: "'s Nachts stemmen, dat vond ik leuk! En in een poppodium, dat is toch echt heel gaaf?". Referendum

Voor burgemeester Wienen wacht er vandaag waarschijnlijk nog een tweede gang naar het stemhokje. "Ik heb nog niet gestemd voor het referendum. Ik denk er nog even over na. Ik ben er eigenlijk niet zo gelukkig mee om over zo'n ingewikkeld onderwerp bij referendum te gaan beslissen. Dus ik zal nog zien. Ik heb nog een aantal uren om te beslissen of ik het wel of niet zal doen."