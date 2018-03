Deel dit artikel:











Fractievoorzitter VVD Huizen over koopzondag

HUIZEN - Onze verslaggever Robbert Bianchi is aanwezig in Huizen en interviewt daar Jessica Prins, de fractievoorzitter van de lokale VVD, over de kwestie omtrent de koopzondag.

Graag zou de grootste partij van Huizen zien dat de koopzondagen wel toegestaan zijn, maar dat de keuze ligt bij de ondernemers zelf. Voor de hele video, kijk hier.