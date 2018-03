Hoe stem je als je in de gevangenis zit?

ZAANSTAD - Gevangenen die achter slot en grendel zitten gaan niet zo makkelijk naar de stembus op de hoek, maar toch hebben ook zij stemrecht. Hoe het stemmen voor gevangenen werkt wordt uitgelegd door een woordvoerder Justitieel Complex Zaanstad.

De woordvoerder vertelt dat het extreem lastig zou zijn om een stemhokje speciaal in de gevangenis neer te zetten, aangezien er mensen uit allerlei verschillende gemeentes verblijven. Daarnaast is het zo dat mensen die twee maanden of langer vastzitten bijna automatisch ingeschreven worden in de gemeente waar de gevangenis staat. Dit is vaak niet hun gemeente van herkomst, wat het ingewikkeld maakt.

De oplossing voor deze problemen is dat alle gevangenen mensen kunnen machtigen die dan voor hen kunnen stemmen.