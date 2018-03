Brandweerduiker wint AED voor zijn buurt: "Anders een heel stuk omrijden"

KOOG AAN DE ZAAN - Goed nieuws voor iedereen die in de (omgeving van de) Irisstraat in Koog aan de Zaan woont: met dank aan brandweerduiker Jelle Brandsma hangt daar binnenkort een defibrillator, zodat er bij een hartstilstand in de buurt minder kostbare minuten verloren hoeven te gaan.

Brandsma is een van de twee winnaars van de actie van aedassist.nl. "Via Facebook moest ik stemmen verzamelen", vertelt hij aan NH Nieuws over de actie. "Dat ging ontzettend snel, binnen twee dagen had ik al tweehonderd stemmen, en nu zit ik al tegen de vijfhonderd."

Veel van de mensen die op Brandsma hebben gestemd, wonen bij hem in de buurt. "Ze hebben ontzettend meegeholpen", vertelt hij. Ergens is dat ook niet vreemd, want hij heeft de AED niet voor zichzelf, maar voor de hele buurt gewonnen. "Het idee is om hem in een kast aan de gevel te hangen." Als brandweerduiker weet hij hoe belangrijk het is om bij een hartstilstand snel een defibrillator bij de hand te hebben. "Primair omdat ik als beroepsbrandweerman regelmatig bij reanimaties betrokken ben."

HartslagNu

Daarnaast is Brandsma ook lid van HartslagNu, een netwerk van hulpverleners dat in geval van nood wordt ingeschakeld. Zodra er bij de meldkamer een melding van een hartstilstand binnenkomt, rijdt er niet alleen een ambulance naar het adres, maar krijgen ook burgerhulpverleners in de buurt een bericht op hun smartphone met het verzoek eropaf te gaan. Omdat zij vaak sneller ter plaatse zijn dan het ambulancepersoneel kan de reanimatie sneller worden opgestart.

Hoe vaak hij in actie komt, verschilt van periode tot periode. "Vorig jaar twee keer, maar het jaar ervoor een stuk vaker." Omdat het hem nu rond de zes minuten kost om met de auto de dichtstbijzijnde AED op te halen, koos hij er vaak om zonder het levensreddende apparaat naar het adres te rijden en een handmatige reanimatie te starten. "Anders moest ik een heel stuk omrijden."

Materiaal vervangen

Na iedere reanimatie moeten de pads en batterij van een defibrillator worden vervangen, maar bang dat hij daardoor op kosten wordt gejaagd is Brandsma niet. "Recent zijn er wat dingen veranderd. Voorheen moest je dat die kosten zelf proberen te verhalen, maar nu zorgt de ambulancedienst voor vervangend materiaal."

Omdat de AED in een ontgrendelde kast aan de gevel komt te hangen, kunnen ook buurtbewoners er straks zonder problemen bij. "Want als ik overdag aan het werk ben, moeten anderen ook kunnen reanimeren." Vrijwel iedereen kan een het apparaat gebruiken, benadrukt hij. Het enige wat je moet doen, is de stappen volgen die de elektronische stem je opdraagt. "Het gebruik is echt ontzettend makkelijk."