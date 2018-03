Deel dit artikel:











Discussie rondom koopzondagen groot in Huizen Foto: NH Nieuws

HUIZEN - In de gemeente Huizen speelt er van alles, maar het belangrijkste is misschien wel de discussie rondom de koopzondag. Huizen is een van de weinige steden waar de winkels op zondag niet open mogen zijn. Dat komt omdat het een christelijk dorp is.

"Ik vind dat de christelijke partijen wel heel erg hun stempel drukken op dit dorp", aldus een inwoners van Huizen. "En dat maakt het saai en doods." NH Nieuws-verslaggever Robbert Bianchi sprak nog meer bewoners in Huizen over dit onderwerp in onderstaande video.