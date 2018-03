Deel dit artikel:











Inwoners Huizen over de koopzondag

HUIZEN - Onze verslaggever Robbert Bianchi is momenteel in Huizen en vraagt de mensen daar naar hun mening over de omstreden koopzondag.

"De Christelijke partijen drukken wel heel erg hun stempel op het dorp, dat maak het wel saai en dood," aldus een inwoner. "Als je iets op zondag wil kopen, dan moet je dat kunnen doen." Voor de volledige video, kijk hier.