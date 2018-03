Deel dit artikel:











Visboer Patrick Berg gaat van paling naar politiek

ZANDVOORT - Onze verslaggever Paul Tromp is momenteel in Zandvoort, waar hij visboer Patrick Berg interviewt. Patrick heeft besloten zijn net uit te gooien in de wateren van de lokale politiek.

Hij staat voor het eerst op de lijst van de Ouderen Partij Zandvoort, waar hij kandidaat nummer 10 is. Een belangrijk punt wat hij wil aanpakken als hij verkozen wordt, is het Watertorenplein in Zandvoort. Voor het hele filmpje, kijk hier.