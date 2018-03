Deel dit artikel:











Piet gaat voor het eerst stemmen als slechtziende in Zaandam Foto: NH Nieuws

ZAANSTAD - Hoe is het om te stemmen als je blind of slechtziend bent? NH Nieuws-verslaggeefster Rachel Morsink zocht het uit in wijkcentrum De Poelenburcht in Zaandam. De slechtziende Piet van Bergen ging samen met zijn vrouw aan zijn zijde voor het eerst stemmen als slechtziende.

"De afgelopen jaren heb ik altijd zelfstandig kunnen stemmen toen ik nog gewoon zag, maar nu kan dat niet meer. Mijn vrouw moet nu mee om de hokjes in te vullen", aldus Piet. Een stemlijst in braille was voor Piet geen optie. Bekijk hieronder de beelden die Rachel maakte.