Groen licht voor verbinding windmolenpark bij Noord-Hollandse kust

BEVERWIJK - De provincie Noord-Holland heeft samen met gemeenten en waterschappen groen licht gegeven voor de ondergrondse verbinding van een windmolenpark op zee met een transformatorstation op het terrein van TATA-Steel. In Beverwijk zou de op zee opgewekte energie dan worden aangesloten op het hoogspanningsnet.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben lokale en regionale overheden in onze provincie de koppen bij elkaar gestoken en vervolgens advies uitgebracht. Daarbij kozen ze unaniem voor een vorm waarbij de opgewekte energie in de zeebodem via Heemskerk, Beverwijk en Velsen wordt aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Met de aansluiting op het windmolenpark kunnen straks meer dan 700.000 huishoudens van elektriciteit voorzien worden.

Het windmolenpark zelf komt op ongeveer 18,5 kilometer uit de kust te liggen in zee, even ten noorden van Wijk aan Zee. “Het is mooi dat we unaniem een verbinding hebben gevonden, die zo min mogelijk overlast geeft en het landschap minimaal aantast. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het Rijk ons advies zwaar zal laten meewegen bij het uiteindelijke besluit", laat gedeputeerde Joke Geldhof weten in een verklaring.

Naast het park voor de kust van Noord-Holland heeft de overheid ook twee gebieden aangewezen in Zuid-Holland en bij Zeeland. Daar zullen, net als voor de Noord-Hollandse kust, naar verwachting in 2023 gigantische windmolenparken verrijzen. Niet iedereen is overigens even blij met de plannen. Vooral het uitzicht op zee zou, door de komst van molens, worden aangetast.