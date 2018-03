Dorpsraad opgericht voor problemen Muiderberg

GOOISE MEREN - Laag overvliegende vliegtuigen en het vieze strandje vol met stenen. De Muiderbergers hebben hun eigen problemen. Nu ze onder de gemeente Gooise Meren vallen worden die problemen niet echt aangepakt. Daarom is er een dorpsraad opgericht om te zorgen dat de kleine problemen in Muiderberg worden aangepakt.

"We vinden open deuren bij bekende wethouders als we de problemen aankaarten. We worden niet op onze wenken bediend, maar ze luisteren in ieder geval wel naar ons en ieder stapje helpt", aldus Jur Jonges.