Spannende verkiezingen voor Lisanne (20): komt ze in de gemeenteraad van Medemblik? Foto: NH Nieuws

MEDEMBLIK - Lisanne Poland uit Onderdijk in de gemeente Medemblik is twintig jaar en wil de gemeentelijke politiek in. Ze staat op de lijst van de lokale partij Bamm. Lisanne neemt daarmee de plek van haar zus in die naar een andere gemeente is verhuisd.

NH Nieuws-verslaggeefster Marieke Pijlman ging op de dag van de spannende verkiezingen bij haar langs om te kijken hoe het met haar gaat en wat haar motiveerde om op deze leeftijd de politiek in te gaan. "Dat komt inderdaad niet vaak voor", aldus Poland.