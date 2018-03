Deel dit artikel:











Keuzestress tijdens de verkiezingen? Niet in gemeente Waterland Foto: NH Nieuws

WATERLAND - In Amsterdam is de keuzestress reuze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn veel partijen waarop gestemd kan worden. Maar in de kleinere gemeenten is de keuze veel minder, dus ook minder stress.

Dat ondervond NH Nieuws-verslaggever Mischa Korzec aan den lijve. Hij ging vanmiddag stemmen in de gemeente Waterland in Broek in Waterland. De keuze is daar niet echt reuze, dus in de stress raken is er daar niet bij.