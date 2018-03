Deel dit artikel:











Bijzondere mobiele stembus in Warmenhuizen Foto: NH Nieuws

SCHAGEN - Stemmen is altijd leuker als het in een bijzonder stemlokaal is. Dat vonden een aantal initiatiefnemer in Warmenhuizen in de gemeente Schagen ook. Zij hebben namelijk een grote ouderwetse dubbeldekker ingericht als stemlocatie. En hij is nog mobiel ook.

NH Nieuws-verslaggever Jurgen van den Bos bekeek samen met de initiatiefnemers de binnenkant van deze bijzondere bus en hoe de ‘dienstregeling’ van deze bus is ingedeeld.