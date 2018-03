Deel dit artikel:











Lekker bijverdienen: stemmen tellen in Beverwijk Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Voor de meesten is het stemmen binnen enkele minuten gebeurd. Maar dan moeten ze nog geteld worden en dat neemt veel tijd in beslag. Zo ook bij het stemlokaal in de Kennemer Theater in Beverwijk. Daar zijn de hele dag mensen op de been om geen stem te missen.

NH Nieuws-verslaggever Fred Segaar sprak met personen die al de hele dag op een schrijfblokje zit te turven hoe veel mensen hun stembiljet inleveren. "Dit werk levert meer op dan achter de kassa bij een supermarkt zitten", aldus de teller.