WIJDEMEREN - Onze verslaggever Robbert Bianchi is aanwezig in Ankeveen en spreekt daar met de 19-jarige Deva, die voor het eerst mag stemmen vandaag.

"Ik vind het belangrijk, want mijn moeder vindt het het recht van de burger om te stemmen," aldus Deva. Ze wilde het liefst op de PvdD stemmen, maar die is er helaas niet in Wijdemeren. Voor het hele interview, kijk hier.