Iris werd geboren als jongen: "Transgender zijn is geen keuze"

PURMEREND - "Transgender zijn is geen keuze. Het is een keuze om er niets mee te doen." Kort geleden besloot de 30-jarige Alex Voorloop uit Purmerend zijn naam te veranderen in Iris. Bij wijze van proef, want iedere stap naar een leven als vrouw is groot.

Iris werd geboren als jongen, samen met zijn eeneiige tweelingbroer Menno. Als kind voelt Alex al dat er iets niet klopt. "Als ik in de spiegel keek, was het alsof er iets met mijn spiegelbeeld was. Maar ik wist niet wat het was. Van transgenders had ik nog nooit gehoord," vertelt Iris in NH Reportage.

Jaren later, in 2007, begrijpt Alex ineens wat hij altijd al heeft gevoeld. "Ik zag de documentaire Valentijn, over een jongen die een meisje is. Toen dacht ik: het heeft een naam, al die gevoelens die ik al jaren heb. Ik was bijna twintig en had de puberteit al gehad."

Als kind lijken Alex en zijn broer uiterlijk als twee druppels water op elkaar. Zelfs voor hun ouders zijn ze moeilijk uit elkaar te houden. Ondanks hun sterke band, vertelt Alex het niet meteen aan zijn broer. "Het heeft even geduurd voordat ik het als eerste aan mijn moeder vertelde. Ik wilde mezelf toen ook nog niet transgender noemen. Het heeft echt even geduurd voordat ik het mijn broer kon vertellen. Ik was heel bang om de sterke band die wij hadden, te verliezen. Mijn broer vindt het nog steeds wel lastig. Hij is altijd bang dat mensen denken dat hij degene is die ze gisteren in vrouwenkleding zagen lopen."

Fotografie is de passie van Iris. Op die momenten kan ze haar identiteit even vergeten. "Tot het moment dat mensen mij aanspreken. Dan horen ze mijn stem en merk ik weer de verwarring."

Hoewel haar nieuwe naam goed bevalt, weet Iris niet of ze uiteindelijk volledig vrouw zal worden. "Voorlopig zie ik een operatie nog niet zitten. De artsen in de genderkliniek vragen wel eens wat ik zou doen als het heel makkelijk kon met een pilletje. Dan zou ik het meteen doen."