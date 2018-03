Butter mist WK halve marathon wegens blessure

CASTRICUM - Michel Butter moet komend weekend de WK halve marathon aan zich voorbij laten gaan. De 32-jarige atleet kampt met een heupblessure en moet minimaal vier weken rust houden.

Butter zou aanvankelijk als Nederlands kampioen op de halve marathon deelnemen aan het toernooi in Valencia. Twee weken geleden raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Nu bljikt dat het WK te vroeg voor hem komt. Butter moet minimaal vier weken toekijken.

Een maand geleden merkte Butter al dat het niet lekker ging. "Na de 3000 meter bij de Nederlandse indoorkampioenschappen in Apeldoorn kampte Michel op de maandagochtend erna met stijfheid in de linker lies", zegt zijn coach Guido Hartensveld tegen De Telegraaf. "Nadat we de donderdag daarop vertrokken voor een trainingskamp in Murcia, hebben we het daar de eerste week rustig aan gedaan.

De stijfheid in de lies bleef echter voortduren. We hebben vervolgens de Nederlandse Crosskampioenschappen (11 maart, red.) geskipt en consulteerden we sportarts Petra Groenenboom van Topsportgeneeskunde in Ede. Die constateerde een stressreactie in de linker heup. We zijn er gelukkig vroeg bij. Als je er lang mee rondloopt riskeer je een stressfractuur. Die had Michel in zijn rechter heup bij de WK Atletiek van Moskou in 2013.”