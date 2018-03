Deel dit artikel:











De Lokale Partij van Wijdemeren over fusie met Hilversum

WIJDEMEREN - Onze verslaggever Robbert Bianchi is in het pittoreske dorpje Ankeveen, waar hij een interview heeft met Frizo van Voorthuizen die kandidaat is van de Lokale Partij van Wijdemeren. Van Voorthuizen vertelt over de mening van de Lokale Partij jegens de fusie met Hilversum.

Een fusie sluit de partij niet uit, maar dan liever geen fusie met Hilversum. "De twee gemeentes passen helemaal niet bij elkaar," aldus van Voorthuizen. Voor het hele interview, kijk hier.