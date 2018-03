Deel dit artikel:











Bergenaren en Egmonders naar de stembus uit onvrede over grote projecten Foto: NH Nieuws

BERGEN - Het waren vier verhitte jaren in de Bergense gemeentepolitiek. Inwoners, gemeente en politie partijen stonden dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. Het ging dan om projecten als de voetbalfusielocatie in Egmond, de herinrichting van het centrum van Bergen of over de verplaatsing van de Egmondse sporthal. Er zijn kiezers die hun onvrede over de plannen in hun stem laten doorklinken.