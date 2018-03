Deel dit artikel:











Nachtburgemeester Alkmaar gaat stemmen voor horeca

ALKMAAR - Nachtburgemeester van Alkmaar Robert-Jan Wille is een van de inwoners van de gemeente Alkmaar die gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor hem zijn vooral de regels rondom de sluitingstijden van de horecagelegenheden in Alkmaar belangrijk om mee te nemen in zijn stem.

"Het is heel belangrijk dat jongeren stemmen vóór de vrije sluitingstijden van de horeca in een provincie hoofdstad als Alkmaar", aldus de nachtburgemeester. NH Nieuws-verslaggever Anne Klijnstra ging met hem op pad tijdens het stemmen in een van de meest luxe stemlokalen van Noord-Holland: het stadhuis in Alkmaar.