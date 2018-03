Deel dit artikel:











Ook Amerikaanse schoolbus in Hollands Kroon Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON - De stembus op wielen is in veel gemeenten van Noord-Holland een feit, zo ook in Hollands Kroon. De letterlijke 'stembus' rijdt door de gemeente heen, zodat kiezers op verschillende plekken kunnen stemmen.

De bus is uitgerust met stemhokjes en aan de buitenkant versierd met posters die mensen oproepen om te stemmen.