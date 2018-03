VIDEO: Jongens met wapens overvallen snackbar in Hilversum

HILVERSUM - De politie is op zoek naar twee jongens die op dinsdagavond 20 februari een snackbar aan de Larenseweg vlakbij station Hilversum hebben overvallen. Daarom worden beelden van de overval gedeeld. Ze zijn vanmiddag te zien in Bureau NH.

De overval vindt plaats rond 23.20 uur. Twee jongens komen de snackbar binnen. Ze zijn in het zwart gekleed en hebben een capuchon op. Een van hen heeft een wapen in zijn hand dat op een vuurwapen lijkt. De ander heeft een mes.

De dappere medewerker van de snackbar speelt hier gelijk op in en pakt een groot vleesmes. De daders vluchten de zaak uit zonder buit.

Met het tonen van de beelden hoopt de politie dat de daders worden herkend. Mensen die hier tips over hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Bureau NH wordt vanmiddag uitgezonden om 17.11 uur op NH. De uitzending is daarna hier terug te kijken.