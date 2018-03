Politie waarschuwt voor valse hackmails: "Heb gezien hoe jij jezelf bevredigt"

NOORD-HOLLAND - De politie waarschuwt voor valse e-mails waarin staat dat je computer gehackt is na het bezoek aan een pornowebsite.

Afpersers proberen volgens de politie via deze mail een bedrag in bitcoins te krijgen. Ze dreigen met het verspreiden van intieme privé-beelden die zogenaamd gemaakt zijn. "Ik heb een video gemaakt waarop te zien is hoe jij jezelf bevredigt op de linkerhelft van het scherm en op de rechterhelft zie je de video waar jij naar keek", staat er.

De laatste tijd kwamen er bij het bureau veel vragen binnen over de tekst. Wie zo'n mail ontvangt, kan daar volgens de politie beter niet op reageren. "Betaal niet en gooi de e-mail weg!"